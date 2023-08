Õnnelik eestlanna leidis elukaaslase: nii hea, et see portaal on olemas, kuna me pole ilmselgelt kunagi tavaelus kohtunud!

Viimaste sekka kuulub ka Naisteka lugeja, kes leidis just Tinderist omale mehe, kellest ta on alati unistanud.

„Ma õnneks leidsin sealt armsa elukaaslase, paremat annab tahta, ja olen Tinderile ääretult tänulik, kuigi oli ka selliseid imelikke vahepeal, kes eriti ei meeldinud ja ei arendanud teemat edasi. Nii hea, et see portaal on olemas, kuna me pole ilmselgelt kunagi tavaelus kohtunud. Tundeline, hell, õrn, romantiline, hooliv, vaimukas, kaisutav. Mulle just selline sobib ja olin aastaid sellist endale soovinud. Soovid võivad lõpuks ikkagi täide minna. Aga jah, enda tutvustusse tuleb sõnaselgelt ära märkida, mida otsid ja soovid, muidu eeldataksegi, et oled „selline“.“