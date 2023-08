Kahel korral vägistamise ohvriks langenud Jana: mehe pere ja lapsed pole mingi takistus, kui tal puudub südametunnistus

Jana on naine, kel on seljataga kaks räiget kogemust. Vägistamiskogemust. Hirmutavaid läbielamisi ja nappe pääsemisi veelgi rohkem. Nüüd, aastakümneid hiljem, on valusad kogemused seljatatud – läbi räägitud, mõtiskletud ja kirja pandud. „Toona, kui olin šokis ja arvasin, et midagi head enam ei tule, siis eksisin. See kõik tegi mind vaid tugevamaks.“