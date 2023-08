Lugeja suvel alkoholiga liialdamisest: etanool on etanool, nimeta seda või peenelt Aperoliks!

„Suvi ei puutu asjasse, pigem ettekääne juua. Kui õhtul tarbida pudel veini, siis on hommikut võrdlemisi raske alustada ilma Mimosata. Etanool on etanool, nimeta seda või peenelt Aperoliks. Probleemi teadvustamine on oluline ja artiklis kirjeldatud inimene on hakanud oma alkoholi tarvitamisele ausalt otsa vaatama, mis on esimene samm. Kiitus talle selle eest ja jaksu harjumuste muutmiseks!“