Traagiliseks kujunenud suvepäev. 35-aastane naine suri, sest jõi liiga palju vett

„On teada, et ta jõi 20 minutiga ära neli pooleliitrist veepudelit. Seega ta jõi kaks liitrit 20 minutiga. See on päevane kogus,“ rääkis naise vend Devon meediale. Viimane oli ka põhjus, miks Ashley haiglasse sattus.

Hiljem ütlesid arstid perele, et Ashley suri veemürgistusse, mille põhjus oli see, et naine jõi liiga kiiresti liiga suure koguse vett. „See oli meile kõigile šokk. Kui nad vee mürgistusest hakkasid rääkima, siis me ei teadnud, mis see on,“ avaldas Ashley vend.