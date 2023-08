Karm, aga tõsi! Ilmselged vihjed, et su partner ei pea teie voodielu enam rahuldavaks

1. Ta leiab vabandusi, miks ta sinuga linade vahele pugeda ei saa

See on juba nii ilmselge vihje, et sa peaksid end tundma nagu labidaga näkkusaanud töömees. Siiski millegipärast vaadatakse sellest sageli mööda. Jah, loomulikult, vahel oleme me kõik väsinud, kuid siiski — kui see on juba mitmes nädal täis und ja peavalusid, siis peaksid talt küsima, milles tegelikult probleem on.

2. Ta kiirustab

Viuh ja tehtud! Ei mingit eelmängu, ei mingit musitamist. Peaasi, et asjaga kiiresti ühele poole saaks. Mõtle nüüd hoolikalt, miks see nii olla võib.

3. Meestele: teda ei huvita, kas ta ise orgasmini jõuab

See punkt on natukene juba eelmisega seotud. Teadagi läheb naistel orgasmini jõudmiseks meestest natukene kauem aega. Nende jaoks on korralik eelmäng kohustuslik ja tee taevasse võib mõnikord tõeliseks katsumuseks osutuda. Kui aga teda ei häiri see, et ta juba kuu aega orgasmi saanud ei ole ja huvitub ainult sellest, et sind lõpuni viia, siis peaks su peakohal üks häirekell tõsist hädakisa tegema.

4. Ta on magamistoas täielik diktaator

Mõnele meeldib käsutada, kuid kui sa kuuled alatasa, kuidas sa kõike valesti teed või midagi ei oska, siis on ta sinust tüdinud. Võib-olla sobis su kallimale see need esimesed nädalad, kui koos olite, kuid nüüd on aeg värskenduseks. Leia viise, kuidas teda üllatada.

5. Ta ei kaisuta sind

Kas ta jookseb pärast seksi esimese asjana kohe vannituppa ja seejärel kööki pitsa järgi? Hoia alt, asi on tõsine. Miks ta sind kaissu ei võta? Sest see on tema jaoks tüütuks muutunud. Ja ilmselt on tema jaoks igav ka kõik see, mis enne pesemaskäiku toimus.

6. Ta rahuldab end pigem ise

Kas tema vabanduseks on “sorry, aga ma juba viisin end natuke aega tagasi ise lõpuni”? Isegi kui ta seda tegi, siis võiks ta ju ideaalis ka sinust huvituda ja mänguga kaasa minna, kuid ta ei tee seda. Sa oled tema jaoks igavaks muutunud.

7. Ta teeb kommentaare enda sõprade ägeda seksielu kohta