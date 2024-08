Viuh ja tehtud! Ilmselged vihjed, et su kaaslane ei pea teie voodielu enam rahuldavaks

See on juba nii ilmselge vihje, et sa peaksid end tundma nagu labidaga näkkusaanud töömees. Siiski millegipärast vaadatakse sellest sageli mööda. Jah, loomulikult, vahel oleme me kõik väsinud, kuid siiski — kui see on juba mitmes nädal täis und ja peavalusid, siis peaksid talt küsima, milles tegelikult probleem on.