Modell Bella Hadid võitleb hirmutava haigusega, mis on ka eestlaste seas laialt levinud: kõik läheb paremaks. Ma luban.

Nüüd on selgunud, et supermodellil on puukborrelioos ning ta lõpetas hiljuti pika ravikuuri. Hadidil diagnoositi puukborrelioos ehk Lyme`i tõbi 2012. aastal ning sama diagnoosi said toona ka modelli vend Anwar ja ema Yolanda.

6. augustil kinnitas Hadid sotsiaalmeedias, et fännide spekulatsioonid on õiged ning ta on tõesti viimasel ajal tervise tõttu avalikkusest eemal olnud. Naine tunnistas, et on võtnud aega iseendale ja oma tervist ravinud. Modell kinnitas, et ta on ligi aasta aega intensiivset ravi saanud ning tunneb ennast nüüd juba üsna hästi. „See (haigus- toim.) tegi minust selle, kes ma täna olen. Universum töötab kõige valusamatel ja ilusamatel viisidel, kuid ma tahan öelda kõigile, et kui teil on raske, siis teadke -kõik läheb paremaks. Ma luban.“