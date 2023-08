OKEI VÕI EI? „Mees pani mind fakti ette, kas suhe temaga või reis sõbrannadega.“ Kust jookseb piir?

„Hakkasin rääkima oma lähimate sõbrannade ringis, et me võiksime kõik koos reisile minna. Nad olid rõõmsalt nõus! Kuni mainisin seda oma elukaaslasele, kes pani mind fakti ette - kas suhe temaga või reis sõbrannadega! Ehmatasin täiesti ära. Muudes aspektides meil tülisid ei ole. Kui uurisin ettevaatlikult, miks selline ultimaatum, mühatas mees, et ma tean ju küll tema vaateid reisimisele, miks ma pean nüüd sellist tiraadi meelega korraldama. Ta ei uslada mu sõbrannasid, raudselt keerame seal reisil mingitsorti „käki“ kokku, tema sõnade kohaselt.“