Naise hämming vastassoole: kas tõesti ei saa mehed siiamaani aru, kui eemaletõukavalt nad sellisena mõjuvad?

„Kui tõmmet ei teki ja keemiat pole, siis ei olegi midagi teha. Ole ükskõik kui ilus ja huvitav, aga kaugemale see ei lähe. Minu jaoks on tutvumiste puhul jäänud hämmastama see, et mitmed mehed tahaks kohe esimesel kohtumisel otse voodisse minna. Kas tõesti ei saa mehed siiamaani aru, kui eemaletõukavalt nad sellisena mõjuvad?

Nagu ühel korral meesterahvas soovis kohtuda ja pakkusin, et lähme kohvikusse. Hea neutraalne koht. Sellepeale arvas mees, et ta tuleks ikka minu juurde. Ehk siis kutsus end ise mulle külla, täiesti võõrale inimesele. Kohviku peale ütles, et mis vahet sel on, kas me joome seda kohvi minu juures või kohvikus.

Üleüldse on mitmetel inimestel kombeks end ebaviisakalt teise poolvõõra inimese juurde külla kutsuda, saamata aru, et sellise lähenemisega nad oodatud pole. Mille pärast peaksin ma võhivõõraid inimesi enda koju lubama? Ainuke mõte on sellistel vaid kiirelt voodisse ja muud pole vaja. Kena, mul pole selliseid ka vaja.“