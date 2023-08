Šokeeritud naine vahejuhtumist Selveris: ikka veel leidub vanemaid, kes käituvad oma lastega nii koledalt

„Muidugi ei tea ma kõiki tagamaid ja ehk olid sel emal närvid terve päev püsti olnud ning lõpuks plahvatas, aga siiski... Ühesõnaga, laps vingus tal jäätiseleti juures ja jonnis kõva häälega, et tahab nii väga jäätist, ema ei olnud nõus ostma. Ütles mitmeid kordi, et me ei võta ja me ei võta, jonn muutus lapsel sellest suuremaks. Ühel hetkel käratas ema oma tütrele: „Nüüd aitab! Kodus räägin issile ära, kuidas sa käitud ja küll sa siis tema käest saad, tead ju küll!“

Laps hakkas selle peale hüsteeriliselt nutma, paludes ema, sikutades teda käest: „Ei, ei, palun ära räägi issile, palun ära räägi, ma luban, ma enam ei tee...“ Ja kadusid mu vaateväljalt. Ei taha muidugi küll uskuda, et lause „küll sa siis tema käest saad“ päriselt ka selles kodus füüsilist vägivalda tähendab, aga kas tõesti on teise vanemaga ähvardamine parim lahendus? See tekitab ju väikeses lapses tõsist hirmu oma isa vastu ning ei aita kuidagi kaasa nendevahelise sideme tugevdamisele, kui üht vanemat nähakse ainult hirmufaktorina... Uskumatu, et ikka veel leidub vanemaid, kes käituvad oma lastega nii koledalt! Eks me kõik vihastame aeg-ajalt, aga täiskasvanutena peaksime ju ometi suutma oma sõnu valida.“