Hea häkk vanematele! Ülilihtne lausemuudatus, mis lõpetab jonnituurid ja laps kuuletub ka paremini

„Kui sa oma tuba kohe ära ei korista, siis ma viskan kõik su vedelema jäänud asjad ära"!“ või „kui sa suppi ära ei söö, siis su jäätis lendab prügikasti!“ on laused, mis paljudes peredes on igapäevaselt kasutusel, need tekitavad pingeid ja põhjustavad laste nuttu. Sydnyes elav vanemluse ekspert, kes on samuti ka nelja lapse ema, avaldab hea häki, kuidas lõpetada lapse jonnituurid ning siiski panna ta tegema asju, mida on vaja teha.