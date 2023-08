„Eesti teatri parim pärl!“ Naisteka lugejad meenutavad lahkunud Ita Everit: istusin kord trollis tema kõrval!

Juba aastaid on Delfi Naisteka foorumis räägitud Ita Everist. Ikka ülivõrdes. Avaldatud on arvamust nii tema elulooraamatu, telesaadete kui ka etenduste kohta.

Heidame põgusa pilgu Naisteka Foorumisse ja toome teieni ilusaimad kommentaarid:

„Ka mulle on ta (Ita – toim) alati meeldinud. Ta võib ükskõik millist rolli mängida ja teeb kõike usutavalt. Inimesena ka tip-top, intervjuudes (kuigi neid saab harva lugeda) pole ta kunagi ennast ülistanud, vaid räägib ka oma vigadest, mis minu arvates on talle kui staarile ka lubatud. Teda juba nii eakana nähes tahaks ka ise vanaduses selline olla.“

„Ma istusin kord trollis tema kõrval. Ja siis juhtusime Sõpruse pst Rimis jälle kokku. Ta on nii tore inimene.“

„Ita Ever on Eesti kultuuritaevas küll asendamatu. Ta on tõeline Leedy.“

„No kus on ikka naine – see Ita, nii mõnus ja soe inimene, nii võrratu ja andekas, nii nooruslik ja väga šarmantne Ita!“

„Suur inimene on Ita. Eriti mulle meeldis see, kui ta rääkis, et temale ei meeldi intervjuusid anda. Et ta pole nii põnev inimene. Ja siis kõrvutad sinna kõrvale meie igapäevased leheveergudel olevad tühikargajad...“

„Viimasel ajal olen ära näinud kõik Ita Everi etendused. Eales ei ütle, et ajast kahju! See on fantastiline, milline ta on oma väsimatu energiaga.“

„Toetan eespool esitatud arvamusi... Ita Everi puhul on tegemist fantastilise inimesega, Eesti teatri parim pärl!“

„Lugesin Margit Kilumetsa raamatut Itast. Meeldis nii väga, et lugesin selle lausa ühe õhtuga läbi. Everil on ülimalt värvikas elu olnud... Mul on siiralt hea meel, et ta oma elutöö eest raha nüüd korraga kätte sai. Ita on selle igati ära teeninud ning minu lemmikute hulka on ta kuulunud juba lapsepõlvest. Kasvasin tema etendusi ja filme vaadates ja vaatan neid veel ja veel ja veel. Raamatut julgen soovitada 100%.“