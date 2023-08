Enesekindlamaks ja konkurentsivõimelisemaks! Botox on jõudnud meesteni: ka meie tahame head välja näha!

Lihtsalt öeldes on Botox ravim, mis lõõgastab lihaseid, et näo miimika kortse ei tekitaks. Samuti silenevad selle süstimisel juba olemasolevad kortsud.

„Brotoxiks“ nimetatud trend on tõusnud hitiks TikTokis, kus sajad mehed uhkeldavad tehtud ilusüstidega ning annavad teada, et tegemist pole pelgalt „naiste pärusmaaga.“ Ühtlasi võib tõdeda, et Z- generatsiooni nõudlus ja huvi iluprotseduuride vastu on hüppeliselt kasvanud.