„Mis kuramuse loll uhkus või eelarvamus see selline on, et mehed süüa ei tee või ei oska teha?! Naised ja kangekaelsed mehed, nüüd on teie kord öelda, mida ma peaks tegema, et mu mees ja laste isa hakkaks ka pereelus osalema ja vähemalt muna praadimise selgeks õpiks!“