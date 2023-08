Tsükli edasilükkamine ja valulik vahekord. Need on põletavad küsimused noorte naiste tervise kohta, mida sageli ei juleta küsida

Ometi on oma tervisega kursis olemine oluline, sest see aitab vältida tõsisemaid terviseprobleeme ning murettekitavate mõtete korral on kergem neile õige spetsialisti juurest lahendusi otsida. Naise tervise ja vaagnapõhja füsioterapeut Anete Peterson aitas mõnele populaarsemale küsimusele vastata.



Millal peaksin esimest korda naistearsti juurde minema?

Esimene külastus naistearsti juurde võib paljudele noortele tüdrukutele tunduda hirmus. Siiski tasub meeles pidada, et oma tervist tuleb jälgida ning arstid tahavad sind aidata. Iga neiu, kellel on menstruatsioon alanud, võiks seksuaaltervise nõustaja juures ära käia, et tekkinud küsimustele vastused saada ning kontrollida, kas kõik toimib nii nagu peab. Eriti, kui tsükkel põhjustab intensiivseid valusid. Arsti või ämmaemanda visiit ei tähenda, et kohe toimuks ka läbivaatus, see võib piirduda ka vestlusega. Alles siis kui arst peab uuringuid vajalikuks, lepitakse kokku edasised sammud. Arstide ja ämmaemandate visiidid noorte nõustamiskeskustes on kuni 26. eluaastani nii ravikindlustatud kui kindlustamata noortele tasuta, nii et kõikidel neidudel ja noormeestel on võimalus oma delikaatsete muredega professionaali poole pöörduda.

Kuidas kulgeb menstruaaltsükkel?