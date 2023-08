„Sellised otsused ei ole kunagi lihtsad.“ Reese Witherspoon avaldas, mida ta peale lahutust soovib

Allikas täpsustas, et kolme lapse emal ei ole uuesti kohtamas käima hakkamisega kiiret. Aga kui ta ühel hetkel tunneb, et soovib end siduda, oleks tema ideaal leida hingesugulane - keegi, kes on samuti näitleja ja kes on kogenud avalikku arvustamist.

Reese Witherspoonil ja Jim Tothil on üks ühine poeg, 10-aastane Tennessee. Tütar Ava (23) ja poeg Deacon (19) on näitlejal eelmisest abielust Ryan Phillippe’iga.

Paar teatas oma otsusest lahutada märtsis sotsiaalmeediapostitusega, kus seisis: „Pärast hoolikat kaalutlemist oleme vastu võtnud keerulise otsuse oma abielu lahutada. Me oleme teineteise kõrval nautinud paljusid imelisi aastaid ja liigume edasi sügavas armastuses, headuses ja austuses kõige vastu, mille oleme koos loonud. Selles uues peatükis navigeerimises on meie suurim prioriteet on meie poeg ja meie perekond. Sellised otsused ei ole kunagi lihtsad ja on väga personaalsed. Me tõepoolest hindame teie austust meie privaatsuse suunal.“