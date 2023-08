Uuskasutades hindeks viis! Hoiad keskkonda ja hoiad kokku

Enim kulusid kaasneb esimesse klassi minekuga, edaspidi koguneb iga aastaringiga hulk koolitarbeid. Mõnest asjast kasvatakse ajapikku välja, mõni kasutatakse ilusti lõpuni, mõnd pole lihtsalt enam tarvis. Kõige rohkem koguneb kõiksugu kirjapulki, kunstitarbeid, vihikuid, kaustikuid, joonlaudu, sirkleid, ümbrispabereid. Ometi tundub uue kooliaasta alguses, et kõike tuleb uuesti osta. Kas ikka tuleb?

Loo asjades kord

Asjadest aimu saamiseks võiks teha ühe põhjaliku auditi ja korralikele asjadele anda uus võimalus. Mitte kasutuses olevad terved pliiatsid ja muud kirjutusvahendid saab koguda ühte karpi, vihikute ja õpikute kaanetamisega seonduv teise ning nii edasi. Nõnda on vahepeal seisma jäänud vahendid kooliaasta alguses justkui uued. Ei ole ju tarvis iga aasta soetada uut komplekti värvipliiatseid, kui need pole isegi mitte poole peal. Pole patt ka mõned lehed välja tõmmata (ja need vajadusel talletada) minimaalselt kasutusel olnud kaustikust, andes paberile uue võimaluse.

Deviis „Kõik on uus septembrikuus“ kutsub pea igal aastal vahetama ka pinalit ja ranitsat, aga kas sel on praktilist põhjust? Kui sooviks lihtsalt midagi teistsugust ja ägedat, siis selle tunde saab mitu korda taskukohasemalt kätte teise ringi poest. Täpselt samal põhjusel jõuab iga kevadsuvi Uuskasutuskeskusse trobikond korralikke koolikotte. Valik on suur! Pärast koolieelset suurt kraamimist saab paljud asjad kas ise uuesti kasutusele võtta või siis anda uuele ringile Uuskasutuskeskusse tuues.

Hoia kokku ja eristu

Samuti tasub sammud seada teise ringi poodi piduliku aktuse eel ja ka teisi igapäevarõivaid otsides. Uuskasutuskeskusest leiab nii ajatut klassikat kui ka eriliselt stiilseid rõivaid. Mood tuleb ja läheb, aga kõige olulisem on kandja isiklik maitse ning rõiva hästi selga passimine. Kui lõplikus valikus pole päris kindel, võib südamerahus ka mitu komplekti valmis varuda, sest teisel ringil saab seda lubada. Lisaks hoolid nende valikutega viievääriliselt keskkonnast.