Halle Berry avameelselt vananemise ja menopausi teemal: mul on väga palju pakkuda

Halle teab, et üks keeruline teema, mis vanemas eas naisi puudutab, on menopaus ja sellest rääkimine. „Me saame naiste terviseteemadel rääkimise muuta vähem tabuks, kui me sellest päriselt räägimegi. Kogukonnas on võimalik mõista, et me kõik kogeme seda. Ja saame teineteiselt õppida, kui me sellest räägime, kui oleme uudishimulikud ja kui jagame, mida läbi elame,“ ütleb Berry.

Näitleja tunnistas, et on menopausi keskel ja on pidanud üle saama paljudest negatiivsetest assotsiatsioonidest, mida sellega seostatakse. „Ma sean kahtluse alla kõik need stereotüübid, et me peaksime end tundma mingil kindlal viisil. Nüüd, mil olen saanud 56-aastaseks, olen parim versioon iseendast. Mul on väga palju pakkuda. Ma ei hooli enam teiste arvamusest. Ma olen kohal oma naiselikkuses. Olen lõpuks mõistnud, et see, mida mul öelda on, on väärtuslik, isegi kui keegi teine sellega ei nõustu.“