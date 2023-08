„Ma ei ole kunagi olnud kuigi suur laste fänn,“ tunnistab naine. „Ma pole kunagi lapsi tahtnud ning tunnen ennast nende keskel ebamugavalt ja kohmakalt.“ Ta lisab: „Mu mees on neljalapselise perekonna vanim laps. Tema õlule jäi nooremate õdede ja vendade eest hoolitsemine ja ehk osalt ka seetõttu tunneb ta, et ei soovi kantseldada ka enda lapsi.“ See on vaid üks põhjus, miks noored on otsustanud - nad ei taha kunagi lapsevanemateks saada.