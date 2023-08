Suvel said loodetavasti kõik välja puhatud ja sügis on aeg meeskonnaga värske energia pealt uute eesmärkide poole liikuda. KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja Mats Soomre ütleb, et meeskonna restardi jaoks on parim viis taas teadvustada nii enda kui kogu meeskonna tugevused ja nõrkused, et leida üles varjatud potentsiaal.