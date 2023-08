Tundsin juba enne laste saamist, et mehe ema suhtub minusse halvasti, kuid arvasin sinisilmselt, et kui me lapsed saame ehk kui ta saab vanaemaks, rahuneb ta maha ja see kõik muutub. Ei, see on ajas ainult hullemaks läinud. Mis kõige jubedam, ta teeb seda mehe tagaselja ja nii kavalalt, et mul ei õnnestu teda kuidagi n-ö vahele võtta. Meie lapsi ta armastab ja on hea vanaema, kuid see, kuidas ta minuga käitub, kui me kahekesi oleme...