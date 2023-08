Igakuine seksiaudit! Suhteekspert soovitab soojalt üht lihtsat asja, mis muudab seksielu lausa iga kuu paremaks

„Paljud inimesed arvavad juba 35aastaselt, et nende parimad n-ö seksiaastad on nüüd selja taha jäänud. See ei pea üldse tõsi olema! Mina olen 54aastane ja naudin seksi tunduvalt rohkem, kui näiteks paarkümmend aastat tagasi. Ja tean mitmeid naisi, kes tunnevad täpselt sama.“