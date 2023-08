Hoia oma tervist! Arst avaldab: ühe igapäevase harjumuse lõpetamine võib olla võtmetähtsusega dementsusest hoidmisel

Dementsuse all kannatab üha rohkem inimesi. Kahjuks ei ole sellele haigusele kindlat ravi , kuid on mõned asjad, mida saad teha juba täna, et vähendada mälurööviva haiguse tekke riski, väidavad eksperdid.

„Dementsusel on palju erinevaid vorme , kuid üldiselt on see, mis on hea teie südamele, kasulik ka teie ajule,“ sõnab dr Michael Mosley, kes usub siiralt, et ühe igapäevase harjumuse lõpetamine võib olla võtmetähtsusega selle ärahoidmisel.

See harjumus on Mosley sõnul suitsetamine. „Selleks, et oma tervist hoida, tuleks mitte suitsetada. Süüa tuleks rasvast kala ja teha palju trenni.“

Ennustatakse, et aastaks 2030 kannatab dementsuse käes juba 78 miljonit inimest ja see arv tõuseb tulevikus veelgi. Maailma terviseorganisatsiooni sõnul arvatakse, et aastaks 2050 läheneb see arv juba 130 miljonile.