Kas nõustud? Lugeja mõtiskleb: tõde on see, et pika kooselu tagab kui kaob omavahel olles mõiste „mina“

„Tore on loomulikult selline olukord, kus ei hakata kohe vastastikku teravusi loopima, vaid ikka mõeldakse, kas on vaja seda nii teravalt välja öelda. Parem on momendil mõelda sellele, kui mulle nii öeldakse või nina peale visatakse. Sellel paaril on ju näide omast käest võtta, suudeti elada koos väga ilusat ja armsat kooselu seitse kuud? Miks tulid kaheksandal kuul esimesed ütlemised ja riiud? Kas tõesti oli see kannatuste karikas on nii väike? Vana tõde on ka see, et pika kooselu tagab see, kui kaob omavahel olles mõiste „mina“, vaid kerkib esile alati ja igavesti mõiste „meie“! Üksteisega tuleb harjuda, arvestada ja sobituda, mitte arvata, et kolime kokku ja laseme asjadel paika loksuda.“