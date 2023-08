Mänguasjad voodielus: kuidas need võiks uinunud suhet turgutada?

Mänguasjade kasutamine magamistoas ei tohiks olla tabu, seda ei tohiks karta ega pidada millekski ebaväärikaks. Eriti ei tohiks mehed mänguasjade magamistuppa toomise tagajärjel tunda, et neist oma naisele voodis ei piisa – mänguasjad muudavad kogemuse veelgi seksikamaks, seetõttu suureneb ka mõnutunne mõlemale poolele. Mänguasjad, nagu ka nimi ütleb, on selleks, et mängida ja mängimine on alati lõbus.

Loomulikult tuleb erootiliste leludega katsetamisel alustada tagasihoidlikult, rääkida partneriga läbi oma soovid ja ihad ning järjest oma mängulustiga kasvada. Alustage massaažist ja libestitest ning leidke tee järjest karmimate mänguasjade juurde. Pidage meeles, et mäng peab olema lõbus ja mänguasjad kvaliteetsed.

Aga ... pakume välja teejuhi, kuidas sekslelude maailmas oma teekonda alustada. Head katsetamist!

1. Rutiinist välja murdmine: Kui mõtled erootilistele mänguasjadele, ära mõtle kohe millelegi ekstreemsele. Mõtle lihtsalt millelegi, mis on erinev sellest tavalisest ja igapäevasest rutiinist. Alustage sellest, et panete järgmiseks voodiseikluseks selga seksika pesu, midagi, mis ei jäta kujutlusvõimele just palju ruumi, ja tantsige oma partnerile. Samuti võiks tuua mängu maitsestatud libestid, mis muudavad oraalseksikogemust täielikult: võib juhtuda, et senisest keeldumisest võib saada kiitev jaatus! Põnev lisand voodiellu võiks olla ka vedel vibraator: geel, mis paneb vere liikuma ja „vibreerib“ intiimpiirkonnas, suurendades mõlema partneri naudingut ega jäta kedagi külmaks. Või miks mitte kasutada iha suurendamiseks feromoone sisaldavat parfüümi, olgu siis lõhnaga või lõhnata, mida saad kanda ka koos oma lemmikparfüümiga.