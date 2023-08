KUULA | Proovime viikingite sõjarelvaga mitte surma saada

Uued asjad elus annavad kogemusi ja kuivõrd senine kirveviskekogemus on Mihklil olematu ja Taavetil väheldane loeme uue kogemuse saamise õnnestunuks - kõigil on näpud alles ja hing sees. Aga kuidas päriselt on kirvest heita? Millised reeglid kehtivad kirveheitel? Kuidas skoori peetakse ja kas läheks uuesti viskama? Seda võid kuulata juba järjekordsest podcasti Ma olen MEES episoodist.