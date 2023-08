Saladused võimsa finaalini! Just nii võimendad kõrgpunkti saavutamist ja koged intensiivsemaid orgasme

Seks on teekond, mitte sihtpunkt - ja seks ei tähenda alati orgasmi. See seisneb oma keha uurimises ja uute naudingute leidmises. Mõned orgasmid on väikesed ja mõned suured; mõned on intensiivsemad ja teised on leebemad, kuid paljuski seisneb (paaris või soolo) seksi ilu mitmekesisuses.

Kui tunned, et su orgasmid on alati pigem väiksemad, on palju nüansse, mida sa saad nende pikendamiseks teha. Kuna kõik kehad on erinevad, on oluline meeles pidada, et see, mis aitab ühte inimest, ei pruugi aidata teist. Proovi ühte nippi või kõiki, või kasuta neid lihtsalt inspiratsioonina uue tehnika leiutamiseks omal käel. Allpool on toodud parimad näpunäited tugevamate ja intensiivsemate orgasmide saamiseks.