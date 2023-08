Mis puutub juuste pesemisse, siis õige šampooni ja palsami leidmine, mis aitavad juukseid taastada ja tugevdada, on võtme tähtsusega. Toodete otsimisel soovitavad eksperdid süveneda koostisosade nimekirja. „Teatud koostisosad on nii tugevad pesuained, et võivad juukseid kahjustada ja muuta nad hapraks või kahuseks. Samuti võivad need tundliku nahaga inimestel esile kutsuda allergilisi reaktsioone,“ selgitab juuksestilist Dereq Clark. Juuksestilistide sõnul tasub vältida selliseid koostisosi, nagu sulfaadid, mineraalõlid, parabeenid, alkohol, lõhnaained ja silikoonid.