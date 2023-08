OKEI VÕI EI? Naise kõhklused: minna lahku või luua pere? „Ma ei tea enam, mis on sisetunne ja mis on surve, mis mulle peale on pandud!“

„Oleme koos olnud viis aastat. Ei, meie suhe ei ole halb ja mu kaaslane on äärmiselt tore ja hoolitsev, kuid ma siiski mõtlen pidevalt, et mis siis kui kusagil on kedagi paremat ja minu jaoks midagi rohkemat. Olen 32- aastane ja tunnen pidevat survet, et aeg on suhtes edasi liikuda. Ehk siis pere luua. Või hoopis lahku minna. Sama on vihjanud ka mu elukaaslane....“