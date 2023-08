20 eri tüüpi peenist – kuidas nendega seksi nautida

Kas sa oled näinud peenist, mis on nii sile, nagu oleks marmorist välja lihvitud? Siledale peenisele on oraalseksi nauditavam pakkuda. Aga kui tekib tunne, et vaginaalse seksi ajal jääb stimulatsioon liiga lahjaks, aitab g-punkti stimuleerida peenisemanseti peale panemine. Manseti mummud tekitavad tunde, nagu oleks voodis eriti soonelise peenisega mees.

Mõni peenis on kohe eriti jäme. Naise vagiina hõõrdumine ja mikrovigastused on jämeda peenisega suuremad. Anaalseks on suure tõenäosusega menüüst väljas ja libestipurgid tühjenevad kiirelt. Kui mehe peenis on naise jaoks liiga jäme, on sekslelude magamistuppa toomisest abi. Et orgasmi asemel ei domineeriks voodis ebamugavustunne, kasuta masturbaatorit, mis pakub mehele oraalseksi stimulatsiooni , ja kliitori stimuleerijat naisele.

Suure pea, kitsa varre ja alt laieneva peenisejuurega sugutid meenutavad kaunist seent metsas. Seenekübaralaadse peaga peenise sisse tungimine võib osutuda väljakutseks. Aga kui sissejuhatav osa on edukalt läbitud, pakub suur peenisepea naisele lisastimulatsiooni. Ka seeneliste peeniste puhul on misjonäripoos naise jaoks nauditavaim. Suur pea pakub mõnusat g-punkti stimulatsiooni. Vürtsita penetratsiooni g-punkti orgasmikreemiga . Määri seda oma peenisele ja hulluta teda korralikult.

Kujuta ette, milline näeb välja liikluskoonus. Selline peenis on ülevalt kitsenev ja juureosa on tunduvalt jämedam. Alt märksa jämedama peenisega võib penetratsioon olla ebamugav. Aeglane penetratsioonirütm on alguses oluline. Naise parim sõber on siinkohal libesti ja veel kord libesti. Misjonäripoos on teie jaoks parim, kuna naine saab selili olles jalad võimalikult laiali sirutada.

Tüüpilist peenist pole olemas. On vaid keskmine erekteerunud peenise pikkus (u 12,7 cm) ja keskmine jämedus ehk ümbermõõt (11,6 cm). Muus osas on peenised väga erinevad.

Dildod vormitakse pornostaaride šabloonide järgi ja pornostaariks saavad vaid ühte tüüpi peenistega mehed: suguti on sirge, jäme ja pikk, peenisepea on nagu seenekübar, munandid on ümarad ning väikesed. Päriselus kohtab selliseid mudeleid harva.

Väikeses kestas suur sisu

Need peenised on lõdvestunud olekus tillukesed, ent erekteerunult suured. Pikk eelmäng on siinkohal ka mehe jaoks oluline, et peenis jõuaks suureneda kogu oma hiilgusesse. Kes tasa sõuab, see kaugele jõuab!

Lillekesed

Need on peenised, mis on erekteerunult sama suured kui lõdvestunud olekus, üldjuhul mitte väga jäigad ega suured. Teadlased ei ole selgusele jõudnud, miks peenised nii erinevalt funktsioneerivad. Lillekese peenise korral on aeg erootikapoodi suunduda. Miks? Peeniserõngaga saab mees erektsiooni kestust pikendada ja jäikust suurendada. See aga tähendab pikemat hullamise aega ja naudingut mõlemale partnerile.

Tšillipiprad

Üles- või allapoole kõverad peenised. Kusjuures peenise kõverus tuleb välja vaid erekteerunud olekus. Kõvera peenise korral on naise jaoks nauditavaim mehe peal istuv poos. Kui peenis on ülespoole kaardus, on naisele nauditavaim näoga mehe poole istuda, kui allapoole kaardus, siis seljaga. Selliselt on surve g-punktile kõige tugevam, sest g-punkt asub teadupärast vagiina eesosas umbes 2,5–7,5 cm kaugusel. Paaride vibraatorid aitavad antud juhul naisel lihtsamini orgasmi saada, sest ilma abivahendita jääb nii kliitor kui ka g-punkt stimulatsioonita. Paaride vibraator suriseb samal ajal kliitoril ja g-punktil ning penetratsioon on tihedama tundega mõlema partneri jaoks.

Spargel – pikk ja peenike

Kui peenis on väiksema ümbermõõduga kui naise vagiina, aitab seksipooside õige valik. Lusikapoosis on naise jalad kokku surutud ja peenis tundub jämedam. Naise tagumik hoiab osa peenise pikkusest vagiinast eemal ja vähendab tunnet, nagu varras oleks sisse pandud. Naise päästerõngaks on peenise suurendajad, mis annavad peenisele lisajämedust ja tekitavad täidlasema tunde.

Paremale või vasakule kõverduvad peenised

Oluline on seksi ajal õige nurga leidmine. Mõni peenis on väga kõver ja nauditava poosi leidmine võib osutuda väljakutseks. Aga kes otsib, see ka leiab! Küljele kõverduva peenisega on üks mugavamaid poose seksida voodis küliliasendis.

Peeniseid on veel karvaseid, ümberlõigatud või lõikamata, tedretähnilisi, soonelisi, pigmendilaikudega. Meditsiiniliselt väikeseks peeniseks peetakse alla 7,6 cm erekteerunud peenist, suureks aga üle 17,7 cm pikkust peenist. Pole vahet, missugune näeb välja sinu kallima peenis. Iga peenisega saab seksi nautida.

Vallatuid naudinguid!