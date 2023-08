Seksisaladused, mida usaldatakse vaid sõbrannadele ehk millest tunnevad eestlannad voodielus enim puudust?

Uurisime eri vanuseklassis Eesti naiste käest, mis on need seksisaladused, millest tihatakse vaid sõbrannadele rääkida. Mida kõige sügavamast hingesopist loodetakse oma voodielus kogeda, et kaaslane ise selle peale tuleks? On see ehk anaalseks, millele varem oldi kategooriliselt vastu, kuid nüüd on uudishimu tekkinud? Või ihaletakse „kellegi kolmanda“ järele, teades samal ajal, et meespool ei oleks sellega iialgi nõus...