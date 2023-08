Jennifer Aniston avaldab põhjuse, miks tal on olnud raske suhteid leida ja hoida: oleks imeline tulla koju ja langeda kellegi sülle!

Näitlejanna avaldas intervjuus seiku oma kadunud vanemate suhte ja lahutuse kohta – ning rääkis, kuidas kuidas see kõik teda tänaseni mõjutab. „Minu jaoks on suhted alati olnud natuke keerulised, sest ma olin tõesti üksi,“ vihjas näitlejanna oma lapsepõlvele ja varalahkunud vanematele Nacy Dow ja John Anistonile, kes lahutasid, kui Jennifer oli üheksane.

Varasemalt on Aniston rääkinud, et ta kasvas üles kodus, kus ta tundis end sageli ebaturvaliselt. „Vaatasin pealt, kuidas täiskasvanud teineteise kallal õelutsesid, ja olin tunnistajaks teatavatele käitumis aspektidele, mis tekitasid minus veendumuse: „Ma ei taha seda teha. Ma ei taha selline olla,“ sõnas naine ja lisas, et ta lootis juba lapsena, et keegi ei peaks midagi sellist läbi elama nagu tema.

Jenniferi ema suri 2016. aastal ning naine pole varjanud, et nende läbisaamine polnud just hea. „Minust ei saanud seda musterlast, keda ema oli lootnud. Olin vaid väike tüdruk, kes tahtis, et ema teda armastaks, aga ema oli hõivatud tegelikult tühiste asjadega.“

Naine tunnistas kaaneloos, et läbisaamine vanematega on mõjutanud ka tema suhteelu. „Ma ei ole õppinud navigeerima selle vahel, kuidas olla mina ise ja kui palju olla kellegi teise jaoks olemas. Seega on olnud lihtsam olla üksi,“ tõdes ta. „Tean, et suhtes seisneb kõik lihtsalt selles, et ei tasuks karta öelda, mida sa vajad ja mida soovid. Aga see on minu jaoks endiselt väljakutse,“ jagas ta. „Olen igas teises töös väga hea, kuid on üks valdkond, mis on natukene...“

Kuigi Aniston on olnud kaks korda abielus – esmalt Brad Pittiga aastatel 2000–2005 ja seejärel Justin Theroux’ga aastatel 2015–2018 –, on ta viis aastat olnud vallaline. Möödunud aasta lõpus tunnistas naine, et soovib siiski suhet. „On hetki, mil tahan lihtsalt kaissu pugeda ja öelda:“ Ma vajan tuge. Oleks imeline tulla koju ja langeda kellegi sülle ja öelda: „See oli raske päev.“

allikas: In Style