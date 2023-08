Kurb, aga tõsi? Lugeja omast kogemusest: kui kaissu ei taha või kaisus ei püsi, on temakese mõtted reeglina lahkuminekul...

„Eks elus nii mõndagi nähtud ja ka naiste vaimset petmist tunda saadud. Kui kaissu ei taha või kaisus ei püsi, on temakese mõtted reeglina lahkuminekul. Kusjuures, mulle tegi enamasti nalja, kuidas ollakse vaimselt pinges ja kimbatuses ega juleta otse jutuga välja tulla. Olukorra lahendamiseks määrasin ise tähtaja, et välisuks lõplikult väljast kinni panna. Miskipärast hiljem kippusid eksid ukse taha ettekäändel, et „peame rääkima“. Ju mujal polnud parem.“