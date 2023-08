Proviisor selgitab, kui kiiresti jääb ninaspreist sõltuvusse ja milliseid ravimeid ei tohi kindlasti samal ajal tarvitada

Peatselt algavaks sügiseks varutakse kodusesse ravimikappi külmetuse ravimeid – ninapihusteid, nohutablette, neelule mõeldud imemistablette, köhasiirupeid ja -tabelette ning gripiteed. Apteeker rõhutab, et kindlasti tasub jälgida, et lisaks gripiteele ei manustataks juurde paratsetamooli, sest kõik gripiteed sisaldavad juba antud toimeainet. Vastasel juhul tekib oht üleannustamiseks ja see võib omakorda maksale liiga teha. „Sarnane probleem võib tekkida ninaturset alandavate spreide kasutamisega. Kuna nende kasutamine on ajaliselt piiratud, kuni 7 päevaga, siis võib tekkida juhus, kus ühe tootja sama toimeainega sprei asendatakse lihtsalt teise tootja omaga. Liigne kasutamine võib endaga kaasa tuua ninaverejooksud, ninalimaskesta kuivuse ning sõltuvuse,“ hoiatab Valge-Rebane ja selgitab, et sõltuvus tähendab, et ninasprei kasutamise lõpetamisel läheb limaskest tursesse ning nina kaudu hingamine on sarnaselt nohuga takistatud, kuid sel korral on probleem tingitud mitte nohuviirusest, vaid ksülometasoliini sõltuvusest.