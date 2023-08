„Kas sa tunnistad avalikult, et oled temaga raha pärast?“ Vanema ja rikkama härraga abiellunud noort naist tabas räige kriitiklaviin

Naine postitas sotsilaameediasse klipi, kus oli kirjas: „Siis kui inimesed on pahased selle peale, et su abikaasa otsustas sinuga abielluda.“ Sarkastilisele lausele järgnes teinegi: „Oodake vaid, kui kuulete tõotust, mille abikaasa mulle pulmapäeval andis.“

Viimane oligi lause, mis ajas kõik jälgijad pöördesse. „Kas sa siis tunnistad avalikult, et oled temaga raha pärast?“ küsiti video all.

Paljud uurisid, et kuhu on jäänud abiellumine armastuse pärast. Samuti oli ka neid, kes tunnistasid, et tunnevad kadedust, et keegi on omale „suhkruissi“ leidnud ja elab ilusat elu.