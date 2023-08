Nii suhtes kui abielus olnud Eesti naine on jõudnud järeldusele: suhe on minu jaoks klaustrofoobselt ahistav

„Olnud nii suhtes kui abielus, aga jah - vat ei tunne sellist vajadust. Tean, et mul pole mitte kunagi elus olnud soovi kellelegi kaissu pugeda. Suhe on minu jaoks klaustrofoobselt ahistav. Ma tahan üksi elada ja see võimalus mul juba ca 2 ja pool aastat ka on, sest noorim laps ostis endale korteri. Arvan endiselt, et inimesed EI peaks hoolima sellest, mis on „kombeks“ . Sülitage sellele ja elage nii, kuidas just teie hing ihkab. Igasugune suhe on siiski vaid õigus, mitte kohustus. Suhe ise endaga peab olema ALATI see nr.1 ja kõik baseerubki sellel. Seejärel tuleb muu, aga vundament on ikka hea suhe iseendaga.“