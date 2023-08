Uus eluetapp, aga raha napib? Tudengikorteri sisustamise säästunipid, et luua odavalt hubane kodu

Kasuta ruumi avardavaid võtteid

Sama ruum võib mõjuda väiksemana või avaramana sõltuvalt sisekujunduslikest võtetest. Üldjuhul avardavad ruumi heledad ja neutraalsed värvitoonid nii seinas kui laes, samuti erineva otstarbe ja asukohaga valgustid ning peeglid. Sooja alatooniga värvid kompenseerivad vähest päevavalgust. Lisaks on nippe konkreetsete ruumipuuduste lahendamiseks, näiteks madala ruumi saab visuaalselt kõrgemaks kas vertikaalse triibuga tapeediga või laiema portega seina ja lae piiril. Üldiselt mõjub ruum suuremana ka siis kui kasutada suurt vaipa ning väiksemamõõdulist mööblit.



Ära möbleeri üle

Kõige kindlam viis näidata väikest ruumi veel väiksema, kitsama ja pimedamana, on kuhjata see asjadest üle. Mida vähem on asju, seda parem. Kindlasti võiks minimeerida nipsasju, aga sama kehtib ka mööbli kohta. Mööbel võiks olla kerge, universaalne (hiljem lihtsalt kolitav) ja mitmeotstarbeline. Väikesesse ruumi ei mahuta korraga voodit ja diivanit, kirjutus- ja söögilauda, matsakat kummutit, riidekappi ja köögimööblit. Paraku nõuab pisike ruum valikuid ja mida nupukamalt saab esemeid erinevateks otstarveteks kasutada, seda säästvam on see ka rahakoti seisukohast vaadatuna. Praktilisteks esemeteks on näiteks panipaigaga lahtikäivad diivanid, kokkupandavad klapplauad ja toolid, ruutriiulid, mis võivad olla samaaegselt telerilauaks, raamaturiiuliks ja potilille aluseks.



Pane argised esemed peitu

Tudengikorteris võiks olla minimaalselt esemeid, see kehtib ka riiete ja jalanõude kohta. Kõik olemasolev tuleks peita garderoobikappi, kummutisahtlisse, voodialusesse panipaika. Mida rohkem on lahtised riiulid ja muud avatud pinnad asjadest üle kuhjatud ja nagid riietest koormatud, seda pisem ruum tundub, koristamata üldmuljest rääkimata.



Loo hubasust tekstiili ja rohelusega

Võõras kohas on keeruline luua kodutunnet. Selleks võiks panustada tekstiilidele ja potililledele, mõlemaid leiab ka rahakotisõbralikust hinnaklassist. Tekstiilid võiksid olla universaalsed, et neid saaks vajadusel järgmisesse kohta kaasa võtta. Õhulised valgust läbilaskvad tüllkardinad ja paksud pimendavad külgkardinad sobivad praktiliselt igale poole. Lisaks aitavad hubasust luua dekoratiivpadjad ja pleedid. Tudengikodu taimed võiksid olla vähenõudlikud ja pretensioonitud, neile võiks valida koha, kus need ekstra ruumi ei raiska. Taimed ei pea olema suured, ka väikesed kaktused ja sukulendid aitavad luua hubasust.



Panusta valgustusse

Isegi väikeses ruumis ei piisa ühest valgustist, pigem võiks neid olla kolm-neli – näiteks üldvalgusti laes, kohtvalgustid kööginurgas ja töökohas, hubase valgusega põrandavalgusti lebonurgas. Valgustus avardab ruumi ja loob meeleolu. Kõiki valgusteid ei pea soetama uuena ja valgusteid võib ka ise disainida, seega ei pea olema ruumi valgustamine sugugi kulukas.



Tekita privaatseid nurgakesi

Kui tudengikodu tuleb mõne teise õppuriga jagada, siis võiks eraldada elamise mõtteliselt ühiseks alaks ja mõlema privaatseks piirkonnaks. Selleks võib kasutada ruutriiuleid, klassikalisi raamaturiiuleid, taimeseinu, kerget varbseina või kardinat.