Ole temast kavalam! Need on kolm mängu, mida kõige ebakindlamad mehed suhetes mängivad

1. Süüdistamine

Me kõik teame, et sõnad võivad palju haiget teha, eriti kui ootamatult ebameeldivad sõnad tulevad kalli inimese suust. Kui sinu kaaslasele on omane pilduda sinu suunas pidevalt erinevaid süüdistusi, on see märk tema ebakindlusest, mida ta tunnistada ei soovi. Niisiis on lihtsam sulle etteheiteid teha.

Kui puutud kokku sellise käitumisega, võta aega, et olukorda seedida ja räägi sellest spetsialistiga. Kas mingi osa süüdistustest võib vastata tõele? Või teevad kõik partneri väited sulle tahtlikult liiga? Kui kaaslane süüdistab sind hetkedel, kui sul on olnud väga hea päev, mida soovid jagada või midagi on hästi õnnestunud, tasub suhte üle pikalt järele mõelda.

2. Häbistamine

Häbistamine on mõneti süüdistamise sugulane, aga mõjub suhetes äärmiselt toksiliselt. Inimene, kes nii teeb, on sageli kaassõltlane, kes soovib sind alla suruda ja selle pealt ennast enesekindlamalt tunda. Ta kasutab häbistamist, et sinuga manipuleerida, sest ta kardab, et sa jätad ta maha, kui avastad, et oled temast parem inimene.

Häbistamisest ei saa suhtes kunagi midagi head tulla, sest see on põhjustatud meeleheitest ja hirmust. Kõige parem on sellest partneriga tõsiselt rääkida ja kui ta enda käitumist ei muuda, siis suhtest lahkuda.

3. Enese upitamine

Tihti juhtub, et inimesed, kes süüdistavad ja häbistavad teisi, on ise üpris edukad, sest süümepiinad väljenduvad nende puhul perfektsionismini püüdlemisega. Nende väline sära ongi see, mis esmapilgul atraktiivne tundub. Nad ei taha kindlasti milleski läbi kukkuda ja nende enesekindlus on tihtipeale nõnda madal, et nad ei julge seda isegi tunnistada. Sellepärast ongi lihtsam valetada, leiutada vabandusi ja süüdistada oma probleemides teisi. Nad tunnevad, et on justkui petturid, aga teevad kõik endast oleneva, et pjedestaalilt mitte alla kukkuda.