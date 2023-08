Aasta aega suhtes olnud naine ahastab: mis ultimaatum see nüüd on? Kas mu kaaslasel sõitis katus ära?

Hakkasime tema sõpradele külla minema, kuid enne kodust väljumist heitis ta pilgu mu mustaks lakitud küüntele ja küsis, et mis jõledus see on? Et mul on aasta aega olnud ju kas naturaalsed küüned või punaseks värvitud ja ainult nii on aktsepteeritav, see must värv olevat õudne ja niimoodi ta mind küll oma sõprade juurde kaasa ei taha.