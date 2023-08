„Mu laps on nüüd paari päeva jooksul kohtunud oma eakaaslastega, kes naabruses elavad. Lapsed on tagasi linnas ja muljetavad seljataha jäävast suvest.

Esmaspäeva õhtul, peale seda, kui poeg tuppa tuli, tajusin, et midagi on korrast ära. Ta oli kurb ja endasse tõmbunud. Õhtul, kui teleris räägiti algavast koolist, ütles ta ootamatult, et ei lähe kooli, sest „piinlik on“. Kui ma lõpuks uurimise-puurimisega nii kaugele sain, et ta mulle end avas, oli põhjus päris ootamatu.