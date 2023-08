„Ma ei lase kellelgi ei end ega oma peret ega meie valikuid pere suuruse osas halvustada. Me pole kelleltki materiaalset abi palunud rohkem kui kõik väiksemadki pered,“ sõnab naine. „Meie lapsi pole keegi pidanud ülearu vaatama ega ole nad kuidagi olnud riigile koormaks, mida kanda. On valus taluda neid netikommentaare, mis ühe puuga lajatavad kõigi suurperede pihta ja materdavad meid kõiki alatasa maani maha. See on nii ebaõiglane!“ Sealjuures on tal alati kahju just oma lastest, kes pole saanud valida seda, kuhu perre nad kuuluvad. „Siiski peavad nad tihti silmitsi seisma eakaaslaste ebavajalike märkuste talumisega ja tegelikult need üldse ei puudutagi neid kuidagi.“