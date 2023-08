„Neljakümnendad on uskumatud!“ Näitlejanna Courteney Cox avaldas üllatava põhjuse, miks vanaemaks saamist tasub oodata

„Sa ei saa vananemisega kuidagi sammu pidada,“ on näitlejanna varem öelnud. Ta püüdis aastaid oma välimust kohendada ja lõpuks ei tundnud iseennast fotodelt ära. Nüüdseks on Courtney vananemisega leppinud, kuid lähenev 60. eluaasta tundub talle endiselt uskumatult kõrge iga. „Olen teinud asju, mida ma kahetsen ja õnneks kaovad need iseenesest ära,“ on staar tunnistanud, et ilukirurgia on olnud üks suur viga.