„Ah et selle jaoks küsis ta mu telefoninumbrit?“ Õhtune klubiskäik võttis naise jaoks ootamatu pöörde

„Meil oli ülihea klapp ja kui ta mu numbrit küsis, olin igati meelitatud. Arvasin, et mõne päeva jooksul kutsub ta mind kohtingule - kõik märgid viitasid õhtu jooksul sellele. Järgmisel hommikul nägingi, et võõras number oli mulle sõnumi saatnud. Oi, ma läksin nii elevile.

Vastasin talle, et mina jah ja kuidas ta end tänasel ilusal hommikul tunneb.

„Hästi, aga tahtsin paluda, et sa teeksid mulle ülekande nende jookide eest, mis ma sulle eile õhtul ostsin. Kuna meie õhtu lõppes sellega, et sa läksid koju, mitte minu juurde, ei tunne ma, et oleksin pidanud nende jookide eest maksma.“