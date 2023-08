„Ma õitsen ja arenen selle protsessi käigus.“ Jennifer Aniston avaldas oma salajase hobi

„Ma armastan kodude sättimist ja ruumide loomist,“ tõdes Aniston Wall Street Journalile antud intervjuus, et tal on suur kirg sisekujunduse vastu.

Jenniferilt uuriti, millega ta võiks tegelda, kui ei oleks näitleja. Naine vastas kõhklemata, et tema alaks võiks olla sisekujundus. „Ma näen ruumi sisse minnes, mida seal oleks vaja teha ja sättida - mida see ruum vajab. Pealegi on see väga lõbus protsess. Samas mõned inimesed pelgavad seda ja see võib suhetele saatuslikuks saada. Mina aga õitsen ja arenen selle protsessi käigus,“ avaldas ta.