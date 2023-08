Okei või ei? Naine muretseb, et passiivsus seksi osas võib suhtele saatuslikuks saada: väga mitte minulik, on sellega ise algust teha

„Tunnen end juba pikka aega halvasti, süüdi ja ebakindlalt, sest meie suhtes on minu elukaaslane pea eranditult see, kes seksi algatab. Ta on mulle vihjanud, et võiksin vahel seda ka ise teha, kuid ma tõesti ei tunne end seda tehes mugavalt. Mulle meeldib temaga olla, aga on kuidagi väga mitte minulik, sellega ise algust teha. Tunnistan, et minu vajadus seksida on ka oluliselt madalam, kui temal.

Siinkohal tahaksingi küsida arvamust kelleltki targemalt, kes teaks öelda, kuidas ma saaksin selles paremaks? Kas see on okei üldse, et ma ei ole meie suhte ehk viie aasta jooksul seksi ise algatanud. Ma ei taha, et see meie suhtes suuremaks probleemiks saaks.“

Vastab seksuaalnõustaja ja sekspositiiv.ee looja Kristina Birk-Vellemaa: Seksisuhtlus on osa muust suhtlusest ja see on õpitav!