Üheksa aastat abielus olnud Jessica Simpson tunnistab: olen alati tundnud, et mind on raske armastada

Jessica ja Eric Johnson tähistasid tänavu juulis üheksandat pulma-aastapäeva. „See on hullumeelne. Mulle tundub, nagu oleksime Ericuga koos olnud nii palju kauem. Üheksa aastat on pikk aeg, aga see tundub nagu 20 aastat. Mu elu enne Ericut oli küll tore, aga kui ma teda kohtasin, muutus kõik veelgi paremaks. Ma tundsin toetust ja kõik tundus nii kerge,“ meenutas Jessica, kes ei ole alati armastuse osas ennast nii hästi tundnud, lisades: „minu jaoks ei ole raske inimesi armastada, aga ma olen alati tundnud, et mind on raske armastada, justkui oleks mind inimeste jaoks liiga palju või oleks minu graafik liiga tihe.“

„Ma usun, et on oluline hoida romantikat, isegi koos kolme lapsega. See on küll keeruline, aga Eric jätab mulle väikseid kirjakesi, sest ta ärkab enne mind. Peale kirjakeste on veel mitmeid asju, mis tekitavad minus tunde, et ma ei jõua ära oodata, millal ta koju tuleb. Ma usun, et on oluline, et teil oleksid need väikesed asjad, mis on ainult teile kahele,“ jagab Jessica.