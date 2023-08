Toitumisspetsialist soovitab: pane oma mees sööma nagu Lionel Messi või Usain Bolt!

„Messil on toidule väga mõistlik lähenemine. Valikud, mis põhinevad terviktoidul on tavaliselt rikkalikumad vajalike toitainete ja seedimist toetavate kiudainete poolest. Väärib märkimist, et sportlastel on treeningkoormuse tõttu tavalisest suurem toitainete vajadus ja Messi menüü on nende toitainete saamiseks väga mõistlik lähenemine,“ kommenteerib Humphries.