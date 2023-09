„Õpetajad on meie sõbrad, mitte vastased.“ Need on tarkuseterad, mida kõik vanemad peaksid lapsele kooli kohta rääkima

Esimene koolipäev on jälle käes ning paljud vanemad saadavad oma lapsed kooli. On mõned lihtsad ning elust enesest pärinevad tarkuseterad, mida teavad kõik need, kelle koolitee on seljataha jäänud. Tutvustage neid tõdesid ka oma lastele, soovitab portaal alkeemia.ee.