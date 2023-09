Riina ja Hannes Hanso elust Hiinas: niisiis vaadatakse meid kui tõelist ilmaimet või rikkureid!

Riina ja Hannes muljetavad, et nende peagi viielapseline pere on Hiinas kui ilmaime. Neid tullakse ikka imetlema ja pildistama, eriti väiksemates provintsides. Miks? Sest Hiinas, eriti aga Pekingis on lapse üles kasvatamine kohutavalt kallis. „Niisiis vaadatakse meid kui tõelist ilmaimet või rikkureid, kes on saanud endale nii suurt pere lubada. Hiinas ei ole enam ühe lapse piirangut, kuid enamate laste saamist välditakse, sest see on nii kulukas,“ selgitab Riina.