„Veedame koos alati ainult tunni või paar, enne kui ta ütleb, et peab minema, ja jätab mind kahtlema, kas ta mind üldse tahab.“

„Ikka veel siin?“

Põrandalauad nõtkuvad, kui keegi end mu kõrvale viskab.

See on Helena, kelle T-särk nihkub üles ja paljastab ta kitsa nabaaugu. Mina lamasklen baari terrassile laotatud patjadel, püüdes päevaseid kliente ligi meelitada. See ei tööta eriti, nii et keegi pole vastu, kui ma terve pärastlõuna siin veedan ja nuian aeg-ajalt õlut sellelt, kes parajasti tööl on.

„Pole kuskile mujale minna,“ vastan. „Kas sul sai läbi?“ Helena noogutab.

„Tänaseks lõpetasin. Jumal tänatud. Sa oleks pidanud nägema, millises seisus vetsud olid, palju õnne järgmisele vahetusele, kes peab neid koristama.“ Ta võtab teksašortside taskust suitsupaki ja patsutab ennast välgumihklit otsides. „Caroline’i täna jälle pole?“

„Ei.“ Võtan Helena ulatatud pakist sigareti. Ma pole kunagi eriti suitsetanud, aga siin tundub keeldumise asemel lihtsam võtta, mida sulle pakutakse. „Ta on vist rannas.“

Helena tõmbab oma sigaretist pika mahvi.

„Alistairi pole täna?“

Ta hääl on emotsioonitu, lihtsalt möödaminnes esitatud küsimus. Pean silmanurgast piidlema, kas Helena teab. Kas ta saab aru.

„Ei,“ vastan. „Ma pole teda terve nädal näinud.“

Kummaline, kui lihtne on selle kohta valetada. Tegelikult olen Alistairi meie suudlusest saati näinud peaaegu iga päev. Caroline’ile ütlen, et olen Helena, Priya ja Kieraga väljas. Neile ütlen, et olen koos Caroline’iga. Me Alistairiga kohtume salaja, eraldatud randades ja mõnikord baarides, mis on teiste tüdrukute jaoks liiga kallid. Ta on nüüdseks suudelnud mind nii mitu korda, et oleks justkui sööbinud mu huultesse, suudan peaaegu tunda ta maitset oma suus. Hakkan sellega harjuma, täiskasvanud mehe näoga enda oma vastas, habemetüügas mu põske riivamas.